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    Antalya'da kediden kaçan köpeğe motosiklet çarptı

    Antalya'da kedinin kovaladığı köpeğe çarpan kurye yaralandı. Motosikletin çarpmasıyla metrelerce sürüklenen köpek ise öldü.
    • 15.06.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 18:42
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    Antalya'da kediden kaçan köpeğe motosiklet çarptı

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Uncalı Caddesi’nde meydana gelen olayda, bir kedi ile köpek kaldırım üzerinde karşılaştı.

    Kediden kaçan köpeğe motosiklet çarptı

    Kedinin saldırmasıyla kaçmaya başlayan köpek, yola doğru hareketlendi. Yolun ortasına kadar gelen köpeğe, hızla gelen bir kurye çarptı.

    Kurye yaralandı, köpek ise öldü

    İHA'nın haberine göre, kazada metrelerse sürüklenen köpek ölürken, motosikletteki kurye ise yaralandı.

    Yaşanan o anlar, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Antalya'da kediden kaçan köpeğe motosiklet çarptı VİDEO

    Antalya da kediden kaçan köpeğe motosiklet çarptı #1

    Antalya da kediden kaçan köpeğe motosiklet çarptı #2

    Antalya da kediden kaçan köpeğe motosiklet çarptı #3


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