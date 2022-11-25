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    Antalya'da kira artışını kabul etmedi, suyu kesildi

    Kepez'de ev sahibinin kontratı olmasına rağmen evden çıkarmak istediği kiracıya yaptıkları mahkemelik oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 10:59
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    Antalya'da kira artışını kabul etmedi, suyu kesildi

    Antalya'nın Kepez ilçesinde oğlu ve kızıyla yaşayan Emine Kara, 1 yıl önce Sütçüler Mahallesi'nde ev tuttu.

    1000 lira kira ödeyeceği ev için 3 yıllık sözleşme yapan Kara, 1 seneyi tamamladığında, iddiaya göre, ev sahibi E.K. daha yüksek miktara kiraya vereceğini söyleyip evden çıkmasını istedi.

    Su vanasını kapattı

    Kara, kontratı olduğunu belirterek evden çıkmayı reddetti. Kira artışını da kabul etmeyen ev sahibi E.K., Kara'nın oturduğu ve ortak aboneliği bulunan dairenin suyunu, vanaya kör tapa takarak kesti.

    Kara, komşularının evlerinden su doldurduğu bidonlarla yaşamını sürdürüyor. Bulaşıklarını plastik leğene döktüğü suyla yıkayan Kara, duş almak için ise yakınlarının evine gidiyor.

    Antalya da kira artışını kabul etmedi, suyu kesildi #1

    "15 gündür suyu akmıyor"

    DHA'ya konuşan Emine Kara, yaşadıklarını anlatırken, "Evi kiralarken 3 senelik sözleşme yaptık. Ev sahibim evden çıkmam için bana baskı yapmaya başladı. Çıkmayacağımı söyleyince şimdi de suyumu kesti. 15 gündür evimde su akmıyor. Sular akmayınca akrabalarımın yanına gittim. Bana 'Eşyalarını sokağa atacağım' diye haber gönderdi. Tek bir abonelik vardı, aynı abonelik üzerinden kullanıyoruz." dedi.

    Antalya da kira artışını kabul etmedi, suyu kesildi #2

    "Suç duyurusunda bulundum"

    Çok zor durumda kaldığını belirten Kara, "Bana önce çıkmam için süre verdi. Kirayı 7 bin liraya çıkartmamı istedi. Ben de devletin belirlediği düzeyde artış yapacağımı söyledim. Bunun üzerine evin yanındaki vanaya kör tapa takarak suyumu kesti. İçme suyumu marketten alıyorum, diğer ihtiyaçlarım için de komşumdan boş bidonlara dolduruyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

    Antalya da kira artışını kabul etmedi, suyu kesildi #3

    Antalya da kira artışını kabul etmedi, suyu kesildi #4


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