Antalya'da eşyalarıyla sokağa atılan kadın yardım eli bekliyor.

Anlalya’da işsiz ve 1 çocuk annesi olan Aysel Çınar kirasını ödeyemediği evinden eşyaları sokağa atılarak zorla çıkarıldı.

Çalıştığı iş yerinden çıkartılmak zorunda kalan Aysel Çınar 7 aydır işsiz durumda.

TOPLAM BORCU 4 BİN 900 LİRA

Çınar’ın iş başvuruları sonuçsuz kalınca, 700 lira olan kirası birikerek toplamda ev sahibine 4 bin 900 lira borcu oluştu.

Ev sahibi biriken kiranın tahsili için avukata başvurdu. Aysel Çınar’ın evden tahliye edilmesi için verilen kararın süresi dolunca eve çilingir yardımıyla girilerek evde bulunan eşyalar apartman bahçesine çıkarıldı.

Yakınlarının yardımıyla geçinen Aysel Çakır kendisine yardım edilmesini bekliyor.

Antalya'da kirasını ödeyemediği evinin eşyaları sokağa atıldı VİDEO

"SOKAKTA MI KALALIM?"

Ev sahibine işsiz olduğunu ve iş bulamadığını ifade eden Çakır, "Ama ev sahibim durumu avukata aktarmış. Avukata da durumumu anlattım. Yalvardım yapmayın, sokakta mı kalalım dedim ama dinlemediler. Evde yokken çilingir vasıtasıyla kapımı açıp eşyalarımı dışarı attılar. Şuan kedilerimle birlikte sokakta kaldım.” diye konuştu.

"KEDİLERİM SOKAKTA YAŞAYAMAZ"

Geliri olmadığı için kirasını ödeyemediğini belirten Çakır, “Bir gelirim olsa bu para zaten birikmez. Yıllardır bu mahallede oturuyorum. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. İş imkanım olsa ben bulunduğum yerin kirasını biriktirmezdim. ‘Borcumu ödemeyeceğim’ demiyorum. Ama imkanım olmadığı için ödeyemiyorum. Acilen başımı sokacak bir eve ihtiyacım var. Eşyalarımı koyacak bir yer yok. Kedilerimi de düşünüyorum onlar sokakta yaşayamaz” diye konuştu.