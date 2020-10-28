- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Antalya'da kırmızı ışıkta dans eden motosikletli kamerada
Antalya'da kırmızı ışıkta dans eden motosikletli kamerada
Kırmızı ışıkta duran motosiklet sürücüsü, otomobilden gelen müzik sesini duyunca motosiklet üzerinde dans etmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- İHA
- 28.10.2020 - 16:08
Dün akşam Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bir motosiklet sürücüsünün ilginç halleri görenleri güldürdü.
Otomobil sürücülerinin oldukça hoşuna giden olay, bulvar üzerindeki bir motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta durmasıylşa başladı.
MÜZİĞİ DUYUNCA DANSA BAŞLADI
Motosiklet sürücüsü, yan tarafındaki otomobilden gelen müzik sesini duyunca dayanamayıp dans etmeye başladı.
EĞLENCELİ DAKİKALAR KAMERADA
Motosiklet üzerinde çılgınlarca dans etmeye devam eden kasklı sürücüyü, diğer otomobil sürücüleri cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı.
Otomobil sürücülerin yüzünü güldüren motosikletli için, “Helal, Maşallah yiğidim, on numara.” yorumunda bulunuldu.