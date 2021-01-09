Euro
9.0256
0.03%
Dolar
7.3732
0.34%
Altın
438.21
-3.06%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
308.150
-0.26%
EXEN Coin
11.26
0.17%
11ºC
İstanbul
Yağmur 11 C

    Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler denize girdi

    56 saat sürecek hafta sonu kısıtlamasıyla birlikte sahiller denize giren turistlere, sokaklar ise evcil hayvanlarını gezdiren hayvanseverlere kaldı.
    • DHA
    • 09.01.2021 - 14:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler denize girdi

    Hafta sonu kısıtlamasından muaf olan turistler, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yürüyüş yapıp, denize girdi.

    Gökyüzünün bulutlu olmasına aldırmayan turistler sahilin keyfini çıkardı.

    Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizm kentinde, kısıtlama nedeniyle Antalyalılar ise evlerinde oturup, yağmur bulutlarıyla kaplı gökyüzünü izledi.

    PARK VE BAHÇELER HAYVANLARA KALDI

    Evcil hayvanlarının ihtiyaçlarını görmek için kısa yürüyüşler yapan hayvanseverler de park ve bahçelerde görüldü.

    Her gün binlerce aracın geçtiği kentin ana arterleri Adnan Menderes Bulvarı ile 100. Yıl Caddesi'nde görevli kişilere ait az sayıda araç trafiği olduğu gözlendi.

    Antalya da kısıtlamadan muaf turistler denize girdi #1

    Antalya da kısıtlamadan muaf turistler denize girdi #2

    Antalya da kısıtlamadan muaf turistler denize girdi #3

    Antalya da kısıtlamadan muaf turistler denize girdi #4

    Antalya da kısıtlamadan muaf turistler denize girdi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir