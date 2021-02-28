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    Antalya'da kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi

    Antalya'da kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi

    Antalya’da kısıtlamadan muaf tutulan turistler, Şubat ayının son gününde denizin ve güneşin tadını çıkardı.
    • İHA
    • 28.02.2021 - 19:40
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 19:52
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    Turizmin başkenti Antalya’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kentin cadde ve sokakları boşaldı.

    Kentte hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 56, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece ölçüldü.

    HAVANIN TADINI TURİSTLER ÇIKARDI

    Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline geldi.

    Denize girip bol bol güneşlenen turistler, hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.

    Bazı turistler ise boş caddelerde bisiklet sürüp spor yapmayı tercih ederken, bazıları da seyir terasından deniz manzarasını izledi.

    Antalya'da kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi VİDEO

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    Antalya da kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi #2

    Antalya da kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi #3

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    Antalya da kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi #5

    Antalya da kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi #6

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