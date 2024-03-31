Antalya'da kolları olmayan seçmen oyunu sandığa ağzıyla attı Antalya'da 32 yıl önce iki kolunu kaybeden Bülent Bodur, oyunu eşinin yardımı ile kullanıp zarfı ise ağzıyla sandığa atarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

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DHA

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılım yoğun bir şekilde gerçekleşirken de engel tanımıyor.

Yaşlı, hasta ve engelli bireylerin sandığa gelerek oy atması, vatandaşlık görevlerini yerine getirirken gösterdikleri hassasiyet, diğer vatandaşlara örnek oluşturmaya devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde 32 yıl önce iki kolunu kaybeden 45 yaşındaki Bülent Bodur, oyunu eşinin yardımıyla kullanıp, zarfı ise sandığa kendisi attı.

Serik ilçesinde sandığa gidecek 120 bin 853 seçmenden biri

Yerel seçimlerinde 3 bin 344 sandıkta toplam 102 bin 853 seçmenin sandığa gittiği Serik ilçesinde, her iki kolunu 32 yıl önce elektrik çarpması nedeniyle kaybeden engelli Bülent Bodur da oy kullandı.

Sandığa eşi ile birlikte geldi

Bülent Bodur,, Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ne kullanmaya eşi ile geldi.

Oyunu eşinin yardımı ile kullandı

Eşinin yardımı ile kabinde oyunu kullanan Bodur, zarfı sandığa ağzı ile attı.

"Hayatı yaşamaya devam ediyorum"

Bodur, oy kullanması ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

1992 yılında elektrik çarpması sonucu kollarımı kaybettim. Allah öldürmeyince öldürmüyor. 1992 yılından beri engelli olarak yaşamaya devam ediyorum. Serik Belediyesi'nde çalışıyorum. Hayatı yaşamaya devam ediyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)