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- Antalya'da köpek balığı ölüsü sahile vurdu
Antalya'da köpek balığı ölüsü sahile vurdu
Finike ilçesinde, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda sivri burun cam göz türü köpek balığı ölüsü sahile vurdu. Köpek balığı ölüsü incelemenin ardından alınarak, gömüldü.
- DHA
- 17.03.2021 - 16:21
- Güncelleme : 17.03.2021 - 16:40
Antalya Finike'de tarihi fenerin bulunduğu mendirek sahiline, sabah erken saatlerde köpek balığı ölüsü vurdu.
Vatandaşların ihbarı üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü su ürünleri ekipleri sahile gelerek incelemede bulundu.
AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan köpek balığının türünün sivri burun cam göz olduğu belirlendi.
Açlıktan ölen balığın denizdeki fırtına ile sahile vurduğu tahmin ediliyor.
Belediye ekipleri tarafından güçlükle karaya çıkarılan köpek balığı, incelemenin ardından forklift yardımıyla götürülerek gömüldü.