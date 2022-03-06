Antalya'da köpekten kaçarken ezilen Mahra hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Köpekten kaçarken kamyonun altında sağ bacağı ezilen 10 yaşındaki Mahra'nın hayati tehlikesi bulunuyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde dün öğlen saatlerinde sokak köpeği vakası yaşandı.

Başıboş köpeklerin saldırısından kaçan 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar, yaşadığı korkuyla kendisini yola attı. O sırada yoldan geçen kamyon minik Mahra'nın aniden karşısına çıkmasıyla direksiyon kontrolünü sağlayamadı.

Kaza sırasında sağ bacağı ezilen küçük Mahra'ya çevredekiler ve kamyon şoförü yardım etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı küçük kızı ambulansla hastaneye götürürken, sürücü İrfan Yayla ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"İLK DEFA BENİM ÇOCUĞUMU KOVALAMADILAR"

Hastanede tedavi altına alınan Mahra'nın ailesi son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Baba Murat Pınar, “Çete gibi dolaşıyorlar. İlk defa benim çocuğumu kovalamadılar. İnsanlar oradan gelip geçmeye korkuyor. Köpek kovalamaya başlamış ve kamyonun altına girmiş. Arkadaşım, ‘kızına kamyon çarptı’ deyince, hemen çıkıp ambulanstan önce geldim. Kızım ne oldu dediğimde, ‘Köpek kovaladı babacığım’ dedi. Sonra alıp götürdüler. Ve hala köpekler orada. Köpeklerin neden orada olduğuna gidip bakan bir Allah’ın kulu yok. Burada belediyenin işine sahip çıkmasını, o köpeklerin neden orada olduğunun sebeplerini araştırıp çözüm bulmasını istiyorum. Bugün bu çocuğuma yaptı, iki çocuğum daha var. Saldırgan bir köpek kovaladığında korkmayan insan olmaz herhalde” dedi.





"DOKTORLAR ÜMİTLİ DEĞİLLER"

Kızının hayati tehlikesinin bulunduğunu söyleyen baba Pınar, olayın yaşandığı bölgede 4-5 başıboş köpeğin son 1 aydır olduğunu belirtti. Pınar, “Yoğun bakımda ve sağ bacağı yok denecek durumda. Kamyon ezmiş, can havliyle frene basmış, sürüklemiş. Sağ bacağı paramparça olmuş. Doktorlar toplamaya çalışıyorlar ama ümitli değiller. Yaşaması için de çaba sarf ediyorlar. Üç çocuğumda da daha bir tane ağrı kesici kullanmadım. Hasta olduklarında hastaneye götürmezdim, antibiyotik almamaları için. Böyleydim. Şimdi gitti kızım.

Köpek ısırsa kamyonun ezmesinden daha iyiydi. Belki bu hale gelmezdi, etrafta insanlar vardı, koşup kurtarırlardı. Kamyon şoföründen şikayetçi oldum ama onun da yapacağı bir şey yok. Köpeğin kovalamasıyla kız çocuğu caddeye fırlıyor. Bahçeden dışarıya çıkmayan çocuklar, köpek kovalayınca ne yapacağını bilememiş” diyerek gözyaşı döktü.



