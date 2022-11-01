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Antalya'da korsan taksi denetimi
Korsan taşımacılık yapan ve terör örgütüne eleman aktarımı konusunda iş birliği sağlayan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 27 araca cezai işlem uygulandı.
- 01.11.2022 - 15:31
- Güncelleme : 01.11.2022 - 16:27
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, korsan taksi denetimi gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü birimleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, terör örgütüne eleman ve malzeme aktarımı konusunda korsan taksilerin kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
50 kez uygulama yapıldı
Değerlendirme sonucu, il genelinde “Korsan Taşımacılık” ile mücadele çerçevesinde 15 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında 50 kez “Korsan Taksi Uygulaması” yapıldı.
27 araç sürücüsüne ceza
Uygulamalarda bin 857 araç denetlenip, “Korsan Taşımacılık” yaptığı tespit edilen 27 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.