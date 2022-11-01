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    Antalya'da korsan taksi denetimi

    Korsan taşımacılık yapan ve terör örgütüne eleman aktarımı konusunda iş birliği sağlayan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 27 araca cezai işlem uygulandı.
    • 01.11.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 16:27
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    Antalya'da korsan taksi denetimi

    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, korsan taksi denetimi gerçekleştirdi.

    İl Emniyet Müdürlüğü birimleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, terör örgütüne eleman ve malzeme aktarımı konusunda korsan taksilerin kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    50 kez uygulama yapıldı

    Değerlendirme sonucu, il genelinde “Korsan Taşımacılık” ile mücadele çerçevesinde 15 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında 50 kez “Korsan Taksi Uygulaması” yapıldı.

    27 araç sürücüsüne ceza

    Uygulamalarda bin 857 araç denetlenip, “Korsan Taşımacılık” yaptığı tespit edilen 27 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

    Antalya da korsan taksi denetimi #1

    Antalya da korsan taksi denetimi #2


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