Koruma altında olan şakayıklar, Kumluca'da açtı. Açtıktan 10 gün sonra kuruyan çiçekleri koparmanın cezasının 109 bin 593 TL olduğu belirtildi.

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Altınyaka Mahallesi'nin yüksek kesimleri, koruma altına alanan şakayıklara büründü.

Açtıktan 10 gün sonra kuruyan şakayıklar, bu sene soğuk hava şartları nedeniyle geç açtı.

DHA’nın haberine göre; Expo 2016 Antalya'nın da sembol çiçeği olan şakayıkları koparmanın cezasının ise, 109 bin 593 TL olduğu belirtildi.

Toros Dağları'nda 1500-1600 rakımda yetişen şakayık, yöre halk tarafından korunuyor. Özellikle Expo'nun yapıldığı dönemlerde, şakayıkın yayılış gösterdiği bölgelerden Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahalles fotosafari için yoğun olarak ziyaret edildi.

“Değerli bir bitki ve çok az yerde bulunuyor”

Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ile Altınyaka Mahalle Muhtarı Havva Karakuş, mahalle sakinleriyle şakayıkların yayılış bölgesine giderek inceleme yaptı.

Muhtar Karakuş, "Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, güllerimizi koruyor. Sadece belirli yerlerde var. Değerli bir bitki ve çok az yerde bulunuyor. Gül açtıktan 10 gün sonra kuruyor, kayboluyor. Doğal ortamında yetişen, doğanın en güzel çiçeklerinden biri. Şakayık gülleri kayalıkların içinde, belirli bir yerlerde olan bir çiçeğimiz." dedi.

Antalya'da, koruma altındaki şakayıkları koparmanın cezası 109 bin 593 TL ViDEO

“Koparılmaması gereken bir bitki türüdür”

Çiçekleri görüntülemek için bölgeyi ziyaret eden Sedat Erdoğan, Türkiye'de 6 tür şakayık bulunduğunu anlattı. Şakayıkın koparılmaması gerektiğini de belirten Erdoğan, "Koparılmaması gereken bir bitki türüdür. Koparıldığı zaman cezası var. Endemik tür ve çiçekleri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri koruyor. Jandarma bölgede devriye geziyor." diye konuştu.