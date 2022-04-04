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    Antalya’da, koyun kırkarak ayda 60 bin lira kazanıyor

    Yaz mevsimi boyunca koyun kırkma işleri yapan Hüseyin Gültekin, taleplere yetişemediğini, ayda ise 60 bin lira kazandığını söyledi.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 12:54
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    Antalya’da, koyun kırkarak ayda 60 bin lira kazanıyor

    Antalya’nın Kumluca ve Elmalı bölgelerinde uzun yıllardan beri koyun kırkma işleri yapan Hüseyin Gültekin, gelen taleplere yetişemez hale geldi.

    Yeğeninden yardım istemek zorunda kaldığını belirten Gültekin, koyun başına 25 lira aldığını belirtti.

    Günlük 80 koyun kırpıp 2 bin lira kazandığını söyleyen Gültekin, aylık kazancının 60 bin lirayı bulduğunu belirtti.

    “BU BÖLGEDEKİ TALEPLERE YETİŞEMİYORUM”

    Koyun kırkma işinin yapılacak en iyi meslek olduğunu belirten Hüseyin Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

    “Doğdum doğalı bu işi yapıyorum. 40 yıl oldu. Kumluca ve Elmalı bölgelerinde çalışıyorum. Diğer bölgelere geçiş yapmıyorum. Çünkü bu bölgedeki taleplere yetişemiyorum.

    Antalya’da, koyun kırkarak ayda 60 bin lira kazanıyor #1

    “BU İŞİ YAPAN AZ OLDUĞU İÇİN EN İYİ MESLEK”

    Yoğun zamanlarda yeğenimi çağırıyorum. Çok kırkım var. Koyun başı 25 TL alıyorum. Denizli’den gelen oluyor ama uzun yıllardır bu bölgede bu işi yaptığım için genelde koyun sahipleri beni tercih ediyorlar. Mayıs ayından eylül ayına kadar kırkım oluyor. Eylül ayında güz kırkımı yapıyoruz. Günlük 75-80 tane koyun kırkıyorum. Bu bölgede koyun kırkma işini yapan 8-10 kişi var. Bu işi yapan az olduğu için en iyi meslek, yapılacak en iyi iş bana göre. Çocukluğumuzda kırklık ile kırkım yapıyorduk. 2000 yılından beri elektrikli kırkım makinesine geçtik.”

    Antalya’da, koyun kırkarak ayda 60 bin lira kazanıyor #2

    Antalya’da, koyun kırkarak ayda 60 bin lira kazanıyor #3


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