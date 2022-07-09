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    Antalya'da Kurban Bayramı yoğunluğu

    Kurban Bayramı tatilcilerinin yoğun ilgisiyle yüzde 100 doluluğa ulaşılan Antalya'da, Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk olduğu gözlendi.
    • 09.07.2022 - 12:32
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    Antalya'da Kurban Bayramı yoğunluğu

    9 günlük Kurban Bayramı'nda tatilcilerin bir kısmı memleketlerine giderken ciddi bir kısım ise tatil beldelerini tercih etti.

    Antalya bu kapsamda tercih edilen illerden biri oldu.

    Tatilciler erken saatlerde sahile giderken, Antalyalılar ise kurbanlarını kesip, denizin yolunu tuttu.

    Konyaaltı'nda bayram yoğunluğu

    Kentin en ünlü plajlarından Konyaaltı, bayramın ilk günü kalabalık görüntüsüyle dikkat çekti.

    DHA'nın haberine göre sabah erken saatlerde sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler, Akdeniz'in ve güneşin keyfini çıkardı.

    Nem yüzde 77

    Kentte bugün hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı 27 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 77 olarak belirlendi. 9 günlük bayram tatilini Antalya'da geçiren yerli turistler, günün ilk ışıklarıyla sahile geldi.

    Antalyalılar ise kurbanlarını kesip denizin yolunu tuttu. Tatilciler, kayalıklardan atlayıp, güneşlenerek denizin keyfini çıkardı.

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