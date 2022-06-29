Antalya'da kuvvetli rüzgar sahildeki şemsiyeleri uçurdu

Antalya'nın dünyaca ünlü plajı Konyaaltı'nda çıkan şiddetli rüzgar, plajdaki şemsiyelerin uçmasına neden oldu.

Öğlen saatlerinde Antalya'nın Konyaaltı sahilinde aniden rüzgar çıktı.

Cankurtaranlar vatandaşları ikaz düdükleriyle uyarırken, sahilde kısa süreli panik yaşandı.

Şemsiyeler uçtu

Rüzgarın etkisiyle sahildeki şemsiyeler bir anda etrafa saçılmaya başladı. Birçok şemsiye ise metrelerce gökyüzüne yükseldi, bir müddet sonra denize düştü.

İHA'nın haberine göre, tatilcilerden bazıları şemsiyelerini elleriyle tutmaya, bazıları da kapatıp çıkarmaya çalıştı.

Olayda yaralanan olmazken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.