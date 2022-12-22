Antalya'da mantar toplayan vatandaşların bıraktığı çöpler, tepki topluyor

Antalya Gazipaşa'da vatandaşların mantar toplarken ormanlık alana bıraktığı çöpler tepki çekti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağışın ardından ormanlarda mantar bereketi yaşanıyor..

Mantar toplamak isteyen ilçe halkı, ormanlara akın ediyor.

Özellikle hafta sonu ilçe halkı, hem mantar toplamak hem de piknik yapmak için ormanlık alanları tercih ediyor.

Ormana bırakılan çöplere tepki

Mantar toplamak için ormana akın eden bazı vatandaşlar ise yanlarında götürdükleri yiyecek ve içeceklerin çöplerini ormana bıraktı.

İHA'nın haberine göre, ormanda bırakılan çöpler kirliliğe yol açarken, pet şişe ve poşetler tepki çekti.