Antalya'da marketten aldıklarını 8 yıl sonra ödedi

Kimliği belirsiz bir kişi, çocuğuyla marketten alışveriş yaparak 150 lirayı ödemeden ayrıldı. 8 yıl sonra aynı markete gelen şahıs, 500 liralık zarf bırakarak, helallik istedi.

Antalya Konyaaltı Bahtılı Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerindeki Saklıkent Market'in sahibi 65 yaşındaki Yakup Uygun, dün akşam marketten çıkıp evine giderken bir not buldu.

Uygun, notun üzerinde 'Dikkatli aç ve oku' yazısını görünce zarfı açtı. Zarfın içinden 500 TL çıktı.

"8 YIL ÖNCE YAPTIĞIM ALIŞVERİŞ İÇİN HAKKINIZI HELAL EDİN"

Kimliği belirsiz kişi, bilgisayar çıktısıyla yazdığı ve "Hakkınızı tüm aile bireyleri olarak helal edin. Yaklaşık bundan 7-8 yıl önce marketinizden çocukla yapmış olduğum, izinsiz almış olduğum ürünler için hakkınızı helal edin.

7-8 yıl önce 150 TL civarında sizi zarara uğrattım. Bunun yerine 500 TL olarak iade ediyorum, lütfen hakkınızı helal edin." ifadelerinin yer aldığı not ile helallik istedi.

Kimliği belirsiz kişinin, marketi işleten aileyi tanıdığı anlaşıldı.

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"GENÇ BİRİ OLDUĞU ANLAŞILIYOR"

Marketin sahibi Yakup Uygun, 15 yıllık esnaf olduğunu, değişik tarihlerde buna benzer olaylar yaşadığını söyledi. Uygun şu ifadeleri kullandı;

"Muhtemelen yazdığı mektuptan genç biri olduğu anlaşılıyor. Zarfın üzerine 'Dikkatli aç ve oku' yazısının altında benim adım vardı.

Bu zarfı dün eve girerken, kapıya yakın bir yere bırakmış. Ben de dikkatlice zarfı açtım ve okudum.

"PARAYI ALDIĞIM İÇİN MUTLU OLMADIM"

İçinde 500 lira vardı. Ben bunu görünce mutlu oldum ama parayı aldığım için mutlu olmadım.

O delikanlıyı bu parayı vermeye sevk eden vicdanına sevindim. Ben bu çocuğu tanısaydım parasını iade eder, alnından öperdim. Bu memlekette hala böyle vicdanlı insanlar var."



