Antalya'da masaj şampiyonası düzenlendi Antalya'da yapılan masaj şampiyonasında farklı ülkelerden 100'e yakın yarışmacı, dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

DHA

Türkiye'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yapılan Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası, Antalya'da gerçekleştirildi.

Avrupa'da yıllardır düzenlenen şampiyonayla Türkiye'de masaj mesleğinin toplumdaki imajı ve meslek mensuplarının mesleğe bakış açısının iyileştirilmesi hedefleniyor.

3 gün süren yarışmada katılımcılar, uzmanlardan masaj konusunda eğitimler de aldı.

8 kategoride düzenlenen yarışmaya katılan farklı ülkelerden 100'e yakın yarışmacı dereceye girebilmek için mücadele etti.

Birinci yarışmacı dünya şampiyonasına gidecek

Yarışmacılar, masaj sırasında teknikleri, beden kullanımı, hazırlık gibi konularda jüri tarafından puanlandı. Yarışma sonunda 1'inci olan yarışmacılar, Dünya Masaj Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazanacak.

"Birçok kişi buna şaşırıyor"

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve şampiyona başkanı Nihat Ayçeman, yarışmayla ilgili şunları söyledi:

Avrupa'da yaklaşık 5 yıldır masaj şampiyonaları Covid ve gündemden kaynaklı ötelendi. Yerli ve yabancı kişilerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Farklı ülkelerden 100'e yakın yarışmacımız, 8 kategoride yarışıyor. 1 kişi farklı kategorilerde yarışabiliyor. Birçok kişi buna şaşırıyor, 'Masajın yarışması ve derecelendirmesi nasıl olur' diye.

"Masajın imajını düzeltmek istiyoruz"

Şampiyonanın önümüzdeki yıllarda devam edeceğini söyleyen Ayçeman, şu ifadeleri kullandı:

Puanlama yapılan belli kriterler var. Terapistin kendini ve masaj yapacağı kişiyi hazırlığı, teknikleri sergilemesi, bedenini doğru kullanması, inovasyon, akıcılık ve başlangıçtan bitişe kadar olan süreç jüriler tarafından puanlanıyor. Jüriler kendi alanlarında değerlendirip puan veriyor. Dereceye girenler kupa ve hediyeler kazanıyor. 1'inci olanlar Dünya Masaj Şampiyonası'na katılıyor. Amacımız masajın toplumdaki imajını düzeltmek, değerini ve önemini artırmak. Burada aynı zamanda paneller, workshoplar da düzenleniyor.

"Masaj lüks değil tedavi"

Böyle bir yarışmaya ilk defa katıldığını ve heyecanlı olduğunu söyleyen Demet Yıldırım ise şunları söyledi: