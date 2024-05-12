Antalya'da mayıs ayında kar! Tahralı Dağı beyaza büründü Kemer ilçesinde hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesine kar yağdı.

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DHA

Yurdun büyük bir kısmı sağanak yağışları geride bırakarak sıcak günlere geri döndü..

Ancak bazı kesimlerde hala soğuk hava şartlarıyla mücadele ediliyor.

Antalya’da iki gündür düşen hava sıcaklıkları beraberinde yüksek zirvelerde kar yağışını da getirdi.

Dağın zirvesi beyaza büründü

Kemer ilçesinde yer alan ve Avrupa’nın en büyük teleferiğinin de bulunduğu Tahtalı Dağı’nın 2 bin 365 metrelik zirvesine öğle saatlerinde yağmur yağdı.

Saat 15.00 civarında ise kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfır dereye kadar düştüğü belirtilen zirvede kar yağışı yaklaşık 15 dakika kadar sürdü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)