Antalya'da mide kanserini atlatan kadın: Su bile içemiyordum, sürekli kusuyordum

Mide kanseri ameliyatının ardından 32 kilo veren Mihriban Gençay, su bile içemediğini belirtti. Sonrasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kadın, sağlığına kavuştu.

Ankara'da ikamet eden 74 yaşındali Mihriban Gençay'a 2017 yılında mide kanseri tanısı konuldu.

Hastalığın daha da ilerlememesi için amliyat olan emekli kadın, midesinin tamamını aldırdırdı fakat hastalıktan kurtulamadı.

Bu kez yediği her şeyi çıkarmaya başlayan ve sürekli kusan Mihriban Gençay, su bile içememeye başladı.

Durumu günden güne kötüleşti

Doktorlar bu durumun geçici olduğunu, bir süre sonra düzeleceğini söylediği Gençay'ın durumu günden güne kötüleşti.

32 kilo verdi

Yeterli beslenemediği için 84 kilodan 52 kiloya düşen kadın, Antalya'da yaşayan kızının önerisiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır'a başvurdu.

Sıkıntılları giderildi

DHA'nın haberine göre; Doç. Dr. Çakır'ın yaptığı ameliyatla sağlığına kavuşan 74 yaşındaki kadın, sıkıntılı günleri geride bıraktı.





"Su bile içemiyordum, sürekli kusuyordum"



Mihriban Gençay, midesi alındıktan sonra kusmaların başladığını belirterek, "5 yıl boyunca kıvırcık salatası, pirinç pilavı ve ekmekle beslendim. Su bile içemiyordum." dedi.

Sıkıntılarının çözümü için pek çok kez doktora başvurduğunu belirten Gençay, hiçbir sonuç alamadığını ifade etti.

Şeker hastası olduğu için ara öğün yemesi gerektiğini, ancak hiçbir şey yiyemediğini söyleyen Mihriban Gençay, "Sütü ağzıma koyamıyordum. Yoğurt hiç yiyemiyordum. Sürekli kusuyordum." diye konuştu.

"İstediğim her şeyi yiyip içiyorum"



Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Tuğrul Çakır'a başvurduktan sonra yapılan pek çok tetkikin ardından yaşadığı bu durumun düzeltilmesi için ameliyata karar verildiğini söyleyen Gençay, ameliyatın ardından kendini çok iyi hissettiğini kaydetti.

Doktoruna teşekkür eden kadın, "Yiyemediğim yumurtayı yiyorum, 8 bardak çayımı içiyorum, kilo almaya başladım. İstediğim her şeyi yiyip içiyorum. Bunu Tuğrul hocama borçluyum. Cenabı Allah ilmini arttırsın. Allah razı olsun beni kurtardı." dedi.

"Yaşadığı sıkıntılarından kurtuldu"

Doç. Dr. Tuğrul Çakır ise hastanın kendilerine sürekli kusma şikayetiyle geldiğini söyledi. Yaklaşık 5 yıl önce kanser nedeniyle midesinin tamamı alınan hastanın ameliyattan 1 ay sonra özellikle geceleri yoğunlaşan kusma yaşadığını anlatan Doç. Dr. Çakır, "Ankara'da başvurduğu doktorlar ilaç tedavisi uygulamış ancak sorun düzelmemiş." ifadelerini kullandı.

Mihriban Gençay'ın sağlığına kavuşması için ameliyat kararı aldıklarını ifade eden Doç. Dr. Çakır, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu;

"Ameliyat sırasında ağızdan verdiğimiz ilacın onikiparmak bağırsağına gittiğini, onikiparmak bağırsağından gelen safranın ise aşağıya gitmekten ziyade ağza yöneldiğini gördük.

İnce bağırsağı daha önceki ameliyatta anastomoz (organların birbirine dikilmesi) yapılan noktadan ayırdık ve yaklaşık 20 santimlik ileri kısmına tekrar anastomoz yaptık."

Ameliyat sonrası hastanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, artık her şeyi yiyebildiğini kaydeden Doç. Dr. Çakır, "Sağlığı iyi. Yaşadığı sıkıntılarından kurtuldu." dedi.