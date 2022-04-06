Camide namaz kılan babasının sırtına çıkıp dakikalarca inmeyen sevimli çocuk, o halleriyle herkesi gülümsetti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki bir camide, teravih namazı esnasında ilginç anlar yaşandı.

Kocakuruş Camisi'ne gelen minik Ömer, namaz kılan babası Recep Koca'nın sırtına çıktı.

Namaz boyunca inmedi

Afacan çocuk, babasının rükuya eğildiğinde ve secdeye vardığı anlarda da o şekilde kalmayı başardı.

Antalya'da namaz kılan babasının sırtına çıkan ufaklık VİDEO



"İzleyenler gülüyor"

Cami görevlisi Mustafa Ağaroğlu ise kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde o anları saniye saniye kayda aldı.

Ağaroğlu, "Bu tür görüntüler herkesin hoşuna gidiyor. Görüntü, izleyen herkesi gülümsetti. Bu gibi eğlenceli görüntülerle, aileleri çocuklarıyla gelip namaz kılmaları yönünde teşvik ediyoruz." dedi.