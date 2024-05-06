Antalya'da nesli tükenmesin diye eşeklere sembolik düğün yaptılar Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde, 2030 yılında nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere dikkat çekmek için sembolik düğün yapıldı. Eşeklere altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı.

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İHA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, sembolik düğün öncesi eşekler süslendi...

Sembolik nikah memuru, şahitleri ve köy halkı huzurunda düğün gerçekleştirildi.

Takılar takıldı

Ardından eşeklere altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı.

Köy Muhtarı Halime Kaya, beşi bir yerde altını taktı.

Otlar ikram edildi

Köy halkı ise marul, salatalık, havuç ve ot gibi yiyecekler ikram etti.

Ardından yeni evlenen eşek çiftler, traktöre bindirilerek balayına gönderildi.

Yolu kesenlere zarf atıldı

Gelin almasında traktörün önüne geçerek yolu kesen vatandaşa zarf içinde para verildi.

"Bu hayvanlarımızın nesli tükenmesin"

Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya, “Bugün sembolik olarak bu hayvanlarımızın düğününü yapıyoruz. Bu hayvanlarımızın nesli tükenmesin. 2030 yılında tekrar eşeklerimizi hayatımızda görmek istiyorsak yaşatalım. Onları sevelim.” dedi.

Süleyman Uslu ise “Günümüzde eşek sayısı azaldı. Eşeğin nesli tükenmemesi lazım. Yeni çocuklarımızın eşeğe değişik bir gözle bakıyor. Eşeği hiç görmeyen çocuklarımız var.” dedi.

"Eşeklere vefa borcumuz var"

Ortaköy Sakini Emin Kahraman ise “Çocukluğumuzda eşeklerle yük çekerdik. Eşeklere vefa borcumuz var. Düğün yaptık. Eşekleri evlendirdik.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)