Konyaaltı sahilinde "Get out 2020" yazılı dövizi parçalayan Norveçliler, "Happy new years" diye bağırdı.

Antalya İl Hıfzısıhha Kurulu, yılbaşı gecesi kentteki turistlerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirince, yabancılar da bu akşam saat 21.00 ile 1 Ocak Cuma günü saat 10.00'a kadar kısıtlama kapsamında olacak.

Kısıtlama öncesi Konyaaltı sahiline gelen ve başlarında Noel baba şapkası bulunan bir grup Norveçli, "Get Out 2020" (Defol 2020) yazılı dövizi açtı.

Antalya'da Norveçliler, 'Defol 2020' yazılı dövizi parçaladı VİDEO

"2020'Yİ" PARÇALADILAR

2021 yılını sahilde karşılayan Norveçliler, "Happy new years" (Mutlu Yıllar) diye bağırdı ve dövizi yırtıp parçaladı.

O anları arkadaşları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.









