Antalya'da Norveçliler, 'Defol 2020' yazılı dövizi parçaladı

Konyaaltı sahilinde "Get out 2020" yazılı dövizi parçalayan Norveçliler, "Happy new years" diye bağırdı.