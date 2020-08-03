Antalya'da notla helallik isteyip, ortadan kayboldu

Yanına eşya almadan evden çıktığı belirtilen Tuncay Ö.'nün izine henüz rastlanmadı.

Antalya'nın Kemer ilçe merkezinde kıraathane işletmecisi olan 40 yaşındaki Tuncay Ö., 29 Temmuz Çarşamba günü Merkez Mahallesi'nde bulunan evinden ayrıldı.

Kendisinden haber alamayan arkadaşları, 1 Ağustos Cumartesi günü Tuncay Ö.'nün yalnız yaşadığı eve gitti.

İçeri girdiklerinde Tuncay Ö.'nün şarja takılı cep telefonunu ve yakınları için bıraktığı notu bulan arkadaşları, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi.

İZİNE RASTLANMADI

Eve gelip, inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuncay Ö. için arama çalışması başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, Tuncay Ö.'nün henüz izine rastlayamadı.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Yanına kişisel hiçbir eşya almadan evden çıkan Tuncay Ö.'nün, yakınlarına bıraktığı notta ise borçlarının, dükkanının devredilerek ödenmesini isteyip, "Allah hepinizden gani gani razı olsun. Hakkınızı helal edin. Benim hakkım helal olsun. Hoşçakalın dostça kalın, saygı ve sevgiyle" diye yazdığı belirtildi.

Polis ekiplerinin ortadan kaybolan Tuncay Ö.'nün bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.