Barınmak için girdiği iş yerinde koliye sıkışmasıyla panikleyen kedi, tavanının çökmesine neden oldu. Dükkan sahibi, "Sahibi diyete sokmuştu, diyeti bozmuş. Pazartesi başlıyor, cuma bozuyor" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yüzleri güldüren bir olay yaşandı.

Akşam saatlerinde matbaa işleten Necibe Kıvrak’ın iş yerine, komşusunun ‘Edward’ adlı tekir cinsi kedisi girdi.

Üst kata çıkan kedi, karton kolinin içine girdi.

Tavan çöktü

Kolide mahsur kalan Edward'ın panikle hızlı hareketler yapınca plastik asma tavan ilk olarak çatladı.

Kısa süre sonra ise bir anda çöktü.

O anlar kamerada

İHA'nın aktarımına göre; çökmeyle birlikte kedi ve koli yere düşerken, o sırada masasında çalışan Kıvrak, asma tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kilolu kedinin iş yerine girmesi ve ardından asma tavanın çökmesiyle birlikte yere düşmesi yer aldı.

Antalya'da obez kedinin asma tavanı çökerttiği anlar kamerada VİDEO



"İlk düştüğünde büyük bir gürültü oldu"

Komşusuna ait kedinin 8-9 kilo ağırlığında olduğunu belirten Necibe Kıvrak, "Genelde bakımını komşumuz, barınmasını biz yapıyorduk. O gün içeri girip merdivenlerden yukarıya çıkmış. Yukarıda boş bir kolinin içerisine girmiş, koli de asma tavana devrilmiş. İlk düştüğünde büyük bir gürültü oldu. Tavan çökmeye başlamadan önce bana kaçma fırsatı oldu. Kedi farklı yöne gidip aynı yere tekrar dönünce bu sefer tavan çöktü. Ben o sırada kaçmıştım."

"Çok rahat çok profesyonel"

Olaydan sonra kedinin iş yerine bir daha gelmediğini ifade eden Kıvrak, "O gün bugündür bize görünmemeye çalışıyor, utanıyor bence. Olay sonrası çok hızlı bir şekilde iş yerinden dışarı çıkıyor, ancak dışarıda hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyor. Çok rahat çok profesyonel. Tekir cinsi bir kedi, vaşak gibi duruyor. Sahibi diyete sokmuştu, diyeti bozmuş. Pazartesi başlıyor, cuma bozuyor." dedi.

"Aksiyon arıyordu"

Necibe Kıvrak'ın oğlu Adem Kıvrak da, kedinin çok hareketli olduğunu belirterek, "Çatıya çıktığında aksiyon arıyordu. Çökme olayından bu yana dükkana uğramıyor." diye konuştu.