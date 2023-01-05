Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte kış mevsiminde, yazdan kalma günler yaşanırken yabancı turistler sahillere akın etti.

Türkiye, kış aylarında yağmura ve kara hasret kaldı.

Ocak ayında da yağışlar etkisini göstermezken dondurucu soğuklar yaşanmaya başladı.

Birçok ilde don manzaraları oluşurken, Türkiye'nin en önemli turizm kenti Antalya'da ise yaz havaları etkili oluyor.

Hava sıcaklığı 18 derece

Güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahilere akın etti.

Hava sıcaklığının 18 dereceye ulaştığı kentte, deniz suyu sıcaklığı 19 olarak kayıtlara geçti.

Denize girip güneşlendiler

Konyaaltı Sahili'nin plaj kısmında oluşan yoğunluk yaz aylarını aratmazken, turistler vakitlerinin çoğunu denizde geçirdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güneşli havayı fırsat bilen yerleşik yabancılar, çocuklarıyla birlikte deniz kenarına geldi.

Antalya'da ocak ayında denize girdiler VİDEO



Karla kaplı dağların altında güneşlendiler

Zirvesi karla kaplı Toros Dağlarının hemen eteğindeki Konyaaltı Plajı'nda kimileri kumsalda güneşlenirken, kimileri de yüzüp fotoğraf çektirdi.

DHA'nın aktarımına göre; bazı tatilciler, ocak ayında denize girmenin büyük keyif ve ayrıcalık olduğunu belirtti.





























