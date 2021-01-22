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    Antalya'da ocak ayında denizin tadını çıkardılar

    Güneşli havayı gören vatandaşlar, deniz kenarında yoğunluk oluşturdu.
    • AA
    • 22.01.2021 - 15:26
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    Antalya'da ocak ayında denizin tadını çıkardılar

    Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, soluğu denizde aldı.

    Kentte halk, mevsim kış olmasına rağmen denize girmenin keyfini yaşadı.

    Üç gündür etkili olan soğuk ve kuvvetli rüzgar, Antalya'da yerini güneşli havaya bıraktı.

    SAHİLLERDE YOĞUNLUK

    Havanın 16, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, sahillerde yoğunluk yaşandı.

    Konyaaltı Sahili'ni tercih eden vatandaşlar ve yabancı turistler, ocak ayı olmasına rağmen denize girdi, plajda güneşlendi.

    Antalya da ocak ayında denizin tadını çıkardılar #1

    DENİZ KEYFİ

    Varyant bölgesindeki kayalıklara çıkan bazı turistler metrelerce yükseklikten kendilerini denize bıraktı.

    Bazı vatandaşlar bisiklet sürdü, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bazıları ise kamp sandalyelerine oturarak kitap okudu.

    Yarıyıl tatiline giren öğrencilerin de aileleriyle sahile geldikleri görüldü.

    Antalya da ocak ayında denizin tadını çıkardılar #2

    Antalya da ocak ayında denizin tadını çıkardılar #3

    Antalya da ocak ayında denizin tadını çıkardılar #4

    Antalya da ocak ayında denizin tadını çıkardılar #5

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