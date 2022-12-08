Antalya'da öğrenciler ilk mektupların Mehmetçik'e yazıp yolladı

İlkokulda mektup yazmayı öğrenen öğrenciler, ilk mektuplarını Mehmetçik'e yazmaya karar verdi. Velilerin de desteği ile paketlere Türk bayrağı ve çoraplar da eklenerek gönderildi.

Kahraman Mehmetçik'e vefa bu kez minik öğrencilerden geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Dilşad Refizade İlkokulu 2-J sınıfı öğrencileri, mektup yazmayı öğrendi.

Sınıf öğretmeni Esra Teymur Çelik, öğrencilerinin ilk mektuplarını sevdiklerine yazmasını istedi.

Bunun üzerine duygularını kaleme alan öğrenciler ortak kararla terörle mücadele eden Mehmetçik'e sevgi ve minnet duygusuyla mektup yazdı.

Veliler de destek verdi

Duygu dolu mektuplar, okul yönetimine de bildirildi.

Ardından başlatılan "Mehmetçik'e mektup" etkinliği velilerin de desteği ile moral desteğine dönüştü.

Çorap ve Türk bayrağı eklendi

AA'nın aktarımına göre; Mehmetçik'e ulaştırılması yönünde karar alan mektupların yer aldığı zarflara, Türk bayrağı da konuldu.

Öte yandan kalın çorapların da eklendiği paketler, okula gelen askeri yetkililere teslim edildi.

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"Öğrencilerimiz Mehmetçik'e yazmak istedi"

Sınıf öğretmeni Esra Teymur Çelik, mektup yazım kurallarını anlattığı derste öğrencilerin ilk mektuplarını Mehmetçik'e yazmak istediğini söyledi.

Bunun kendisini duygulandırdığını dile getiren Çelik, "Sevdikleri birine mektup yazmaları için düşünmelerini istedim. Öğrencilerimiz de Mehmetçik'e yazmak istedi. Öğrencilerimin duyguları onların yüzünde küçük bir tebessüm olursa, yüreklerinde bir sıcaklık olursa bu bize yeter. Mektuplarımız Mehmetçiklerimize ulaştığında öğrencilerimizin tertemiz duyguları onlar için tebessüm molası olsun istiyoruz."





"Bütün değerlere sahip çıkan nesiller yetiştirmek için emek sarf ediyoruz"

Okul Müdürü Mesut Yanık ise öğrencilerin sınırda operasyonda bulunan askere hitaben mektup yazdıklarını kaydetti.

Milli ve manevi değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirmeye çalıştıklarını aktaran Yanık, "Vatan, bayrak, devlet ve millet sevgisi olmak üzere bütün değerlere sahip çıkan nesiller yetiştirmek için emeğimizi, çabamızı bu yönde sarf ediyoruz. Sadece öğretim değil, eğitimin çok önemli olduğunu biliyoruz. Biz de çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan bireyler olmaları için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Onlar sayesinde bayrağımız dalgalanıyor"

Öğrencilerden Beyza Pirhasanoğlu da "Öğretmenimiz bize mektup yazmayı öğretti. İlk mektubumuzu da askerlerimize yazmak istedik. Onları çok seviyorum. Mektubumu okumaları beni çok mutlu edecek. Onlar sayesinde bayrağımız dalgalanıyor. Mektubumu okumaları beni çok mutlu edecek." diye konuştu.

Muhammet Demir de büyüdüğünde asker olmak istediğini dile getirdi.