Antalya'da okul yolu 20 mil deniz, 6 kilometre kara yolculuğuyla tamamlanıyor

Demre'de kara bağlantısı olan ama kara yolu ulaşmının olmadığı Üçağız Mahallesi'nde okula gitmek isteyen 3 öğrenci 20 mil deniz, 6 kilometre kara yolculuğuyla okula ulaşıyor.

Antalya'nın Demre ilçesinde, Üçağız Mahallesi'nin bir parçası olan Kaleköy'de kara bağlantısı olmasına rağmen kara yolu ulaşımının olmaması görenleri şaşırtıyor.

Kaleköy'de bulunan tüm vatandaşlar, ulaşımı denizden sağlıyor.

Kaş'ın Kılınçlı Mahallesi'nin kara yolu ulaşımı olmayan Aperlai bölgesinde pansiyonculuk yapan Cüce ailesi de aynı sorunu yaşıyor.

Denizden okul yolu

Kaleköy'de yaşamını sürdüren ailelerin çocukları ise 2009 yılından bu yana eğitim için önce tekneyle Üçağız Mahallesi'ne ulaşıyor, buradan da yaklaşık 3 kilometre midibüsle Çevreli Mahallesi'ndeki Bozoğlu-Tarkun İlkokulu ve Ortaokulu'na gidiyor.

Tekneli okul servisi

Üçağız Mahallesi'nden sabah erken saatte hareket eden kaptan Mehmet Ekici yönetimindeki tekne, önce 3,5 mil yol alıp Aperlai bölgesindeki 6'ncı sınıf öğrencisi Ada Ahmet Cüce'yi alıyor.

Ekici, ardından geri dönerek 5 mil yol gidip, bu kez Kaleköy'den 6'ncı sınıf öğrencisi Pınar Demirel ve 5'inci sınıf öğrencisi Ömür Karataş'ı alıyor. Yine 1,5 mil yol yapan tekne, 3 öğrenciyi Üçağız Mahallesi'nde bekleyen midibüse teslim ediyor.

Okul müdürü öğrencilere eşlik ediyor

3 öğrenci, midibüsle de kara yoluyla 3 kilometre gidip okullarına ulaşabiliyor. Akşam ders bitiminde de aynı yolun tekrarlandığı yolculukta öğrencilere bazen Çevreli Bozoğlu-Tarkun İlkokulu ve Ortaokulu'nun müdürü Ercan Aydemir de eşlik ediyor.

20 mil deniz, 6 kilometre kara yolculuğu

Öğrenciler, eğitim hayatlarını sürdürebilmek için her gün toplam 20 mil deniz, 6 kilometre kara yolculuğu yapıyor.

Başka okul öğrencileride bulunuyor

Kaleköy'deki öğrencilerin bir bölümü, eğitim için Demre ilçe merkezinde oturuyor, bir bölümü de Demre'deki özel okullara gidiyor. Özel okullara giden öğrencileri, aileleri kendi sürat tekneleriyle Üçağız Mahallesi'ne getiriyor. Öğrenciler, buradan kara yoluyla okullarına gidebiliyor.

"Yol yapılsın istemiyorum"

Pınar Demirel, Kekova'ya yol yapılmasını istemezken, turizme etkisinin olumsuz olacağını düşündüğünü söyleyerek "Doğallığı gider. Tekne turu olmaz. Turizm adına bu yolculuğa her gün razıyım. Bu yolculuk güzel. Bizdeki yolculuk hiç kimsede yok" dedi.

Ömür Karataş ise "Biz tekneyle denizin ortasından gideriz okula. Güzel, eğlenceli ve sürekli. Yol yapılsın istemiyorum" diye konuştu.

Ada Ahmet Cüce de yolculuğun sıkıcı olması dışında güzel geçtiğini belirterek, "Deniz sesiyle deniz kokusuyla gitmek güzel" dedi.

"Her sabah öğrencilerimizi tekneyle alıp, Üçağız'daki noktaya getiriyoruz"

Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan da "Kaleköy, karada olup kara yolu bağlantısı olmayan bir yaşam yerimiz. Buradaki öğrencilerimizin okula ulaşımını sağlayabilmek için yaklaşık 10 yıldır bakanlığımızın uygulamaya koyduğu taşımalı eğitimle her sabah öğrencilerimizi tekneyle alıp, Üçağız'daki noktaya getiriyoruz. Buradan da yine en yakın ilköğretim okulumuz olan Çevreli Bozoğlu-Tarkun İlkokulu ve Ortaokulu'na kara yoluyla götürüyoruz. Biz şu anda 3 öğrencimizi taşımaktayız. Bakanlığımızın politikaları çerçevesinde 1 öğrenci bile kalsa taşımayı öğrencilerimize ve velilerimize sunmaya devam edeceğiz" dedi.