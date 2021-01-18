Antalya'da ölen fok balığına otopsi yapıldı

Kent açıklarında ölü bulunan bir fok balığının derisinden ve iç organlarından parçalar alınarak otopsi işlemi uygulandı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan Akdeniz foklarından biri, Antalya açıklarında ölü bulundu.

Sualtı Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar tarafından bulunan ölü fokun, derisindeki egzama lekeleri nedeniyle araştırmacılar tarafından bilinen bir fok olduğu ifade edildi.

OTOPSİ YAPILDI

Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) Başkanı Cem Orkun Kıraç’ın katıldığı ekip tarafından, foka otopsi yapıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ, OTOPSİDEN SONRA BELİRLENECEK

Derisinde bazı yara izleri olduğunu, ancak ölüm nedeninin buna bağlı olmadığını aktaran Kıraç, yaraların önceki yıllara ait olduğunu belirtti.

Kıraç, iç organlarından ve derisinden alınan örneklerin analiz edileceğini ve kesin ölüm nedeninin çıkacak raporun ardından netleşeceğini söyledi.







