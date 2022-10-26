Petrol
91.27
-0.51%
Euro
18.6495
0.53%
Dolar
18.6082
0.03%
Altın
1.001
1.18%
Borsa
4006
0.78%
Bitcoin
379.977
4.54%
BTXN Coin
10.67
0.66%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Antalya'da ölmeden mezar yaptıran adam ziyarete gidiyor

    Muratpaşa'da kendi mezarını yaptıran adam, gözü gibi baktığı mezarına ara ara gidip çiçek ekiyor.
    • 26.10.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 11:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da ölmeden mezar yaptıran adam ziyarete gidiyor

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, vefat eden Hacı İbrahim Ateş ve eşi Hacı Seher Ateş’in mezarları, vasiyetleri üzerine cami avlusuna yapıldı. Anne ve babasının ardından Naci Ateş, caminin tüm eksikliklerini gidermeye devam etti.

    Kendi mezarına ziyarete gidiyor

    60 yaşındaki Hacı Naci Ateş, birkaç ay önce anne ve babasının yan tarafına daha hayattayken kendi ismine bir mezar yaptırdı.

    Zaman zaman camiye gelen Ateş, mezarının üzerine çiçekler dikip gözü gibi bakıyor.

    Antalya da ölmeden mezar yaptıran adam ziyarete gidiyor #1

    "İkinize ne yapsam azdır"

    Mezar taşına "Hacı İbrahim oğlu Hacı Naci Ateş, ruhuna Fatiha. Doğum 1962" yazdıran Ateş, mezar taşının arka bölümüne ise şunları yazdırdı:
    "Babacığım, anacığım ömrümün sonuna kadar emrinizi ve vasiyetinizi yerine getirmeye mecburum evlat ve oğlunuz olarak ikinize ne yapsam azdır. Ruhunuz şad olsun babacığım, anacığım, oğlunuz Naci Ateş, doğum 1962."

    Antalya da ölmeden mezar yaptıran adam ziyarete gidiyor #2

    "Ölmeden önce bu mezarı yaptırmış"

    İHA'nın haberine göre, cami cemaatinden Mevlut Ergin, "Arkadaşın annesi ve babası caminin yerini bağışlamış. Kendisine de burada ölmeden önce bu mezarı yaptırmış. Kendisi şu an hayatta. Çiçek dikmiş, kendi mezarına ölmeden gözü gibi bakıyor. Ara sıra gelerek ziyaret ediyor." dedi.

    Antalya da ölmeden mezar yaptıran adam ziyarete gidiyor #3


    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Sunak'ın kumdan heykeli yapıldı
    Dünya

    Sunak'ın kumdan heykeli yapıldı

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları
    Futbol

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları

    Görüş Bildir