Antalya'da omzunda iguanasıyla şehri geziyor

Kentin tarihi yerlerini dolaşıp, parklarda gezen sahibi ve iguanasını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Turizm kenti Antalya'da üç yıl önce sahiplendiği Erago adlı iguanasıyla sokak sokak dolaşan Didem Pınaroğlu, vatandaşların ilgisini çekti.

İguanasının oldukça uysal ve dost canlısı olduğunu söyleyen Pınaroğlu, kimilerinin köpeğiyle gezdiğini kendisinin ise evcil hayvanı iguana ile dolaştığını anlattı.

"ÇOK UYSALDIR"

İguanalara karşı küçüklüğünden bu yana sevgi beslediğini söyleyen Pınaroğlu, "Erago uysal bir iguana. Omzumdan inmez. Sadece sıcak havalarda çok hareketleniyor. Ama yine bana zarar vermemeye dikkat eder. Tırnakları çok keskin" dedi.

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"PARKTA GEZMEYİ ÇOK SEVİYOR"

İguanayla birlikte Kaleiçi'nde ve Karaalioğlu Parkı'nda dolaşmaya bayıldıklarını anlatan Pınaroğlu, "Parkın atmosferine bayılıyor. Omzumdan inse bile ağaçlara tırmanmaz. Bir süre etrafa bakınıp tekrar yanıma geliyor ve omzuma çıkıyor. Beni ve iguanamı görenler de gelip sevmek ve fotoğraf çektirmek istiyor. Ama buna izin vermiyorum, çünkü çok ilgi alaka psikolojisini bozabilir. Sakinliği seven bir canlı" diye konuştu.