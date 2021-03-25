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    Antalya'da orkide toplamak pahalıya patladı

    Antalya'da koruma altındaki orkide türlerini izinsiz topladıkları belirlenen 2 kişiye toplam 160 bin 930 lira ceza verildi.
    • AA
    • 25.03.2021 - 14:33
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 14:43
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    Antalya'da orkide toplamak pahalıya patladı

    Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Müdürlüğe bağlı Antalya Şefliği ekiplerinin Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nda yaptığı rutin denetimlerde 2 kişinin sahadaki 346 orkideyi kök ve çiçekleriyle topladıkları tespit edildi.

    CEZA KESİLDİ

    Sahanın biyolojik çeşitliliğine zarar veren kişilere 80 bin 465'er lira idari para cezası uygulandı.

    El konulan orkideler, Şube Müdürlüğünde görevli Biyolog Sezgi Şeref, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orkide Araştırmacısı Doç. Dr. Gökhan Deniz ile Akdeniz Üniversitesi Botanik ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Candan Aykurt tarafından incelendi.

    İnceleme sonucu el konulan orkidelerin "dev orkide" (himantoglossum roberitanum) ve "kedikulağı orkidesi" (ophrys mammosa) türleri olduğu belirlendi.

    orkide

    orkide

    orkide

    orkide

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