Antalya'da oteller, korona olan tatilcilere karantina odası hazırlıyor

Pandemi koşullarında sezonu açan oteller, testi pozitif çıkan tatilcilerin hem izole edilecekleri hem tedavilerini olacakları hem de tatillerini sürdürecekleri konforlu alanlar oluşturdu.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizm, aşılama ile birlikte yeniden canlanırken tedbirler de elden bırakılmıyor.

Turizm kenti Antalya, geçen yıldan bu yana koronavirüsle mücadele ederken aynı zamanda tatilcilere de hizmet etmeye devam etti. 2020 yılında 3,5 milyon tatilciyi güvenli turizm sertifikası alan tesislerde ağırlayan kent, yerli ve yabancı tatilcilerden tam not aldı.

Tatilcilerin havalimanından itibaren sıkı denetlenmesi vaka artışlarının önüne geçerken, oteller de olası pozitif vakalar için bir dizi önlem aldı.

Tesislerin tamamı koronavirüs hastalarının daha izole şekilde hem tedavilerini olacakları hem de tatillerini sürdürecekleri alanlar oluşturdu.

Testi pozitif çıkan tatilciye konforlu karantina odası VİDEO

TATİLCİYE KONFORLU İZOLASYON

Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı 600 oda kapasiteli bir otel, 18 odasını karantina odası haline getirdi.

Yakın zamanda test sonucu pozitif çıkan tatilciyle karşılaşmadıkları için bu odaların kullanılmadığı öğrenilirken, odalarda ihtiyaç duyulabilecek her türlü detayın düşünüldüğü belirtildi.

ODA TAMAMEN BOŞALTILIP SAATLERCE DEZEFEKTE EDİLİYOR

Tek kullanımlık kişisel temizlik ürünlerinin yanı sıra, odalara maske, eldiven, tulum, çöp torbaları yerleştirildi.

Ayrıca odaya temizlik ve yemek servisi için gelen tüm çalışanlar tulum, maske, siperlik ve eldivenle hizmet veriyor.

Tatilcinin izolasyon süresi tamamlanıp tedavisi bittikten sonra oda bir başka kişinin kullanımına sunulmadan önce tamamen boşaltılıyor. Çarşaflar, tek kullanımlık setler dahil olmak üzere tamamı imha ediliyor.

Oda ise havalandırmalarına kadar gümüş iyonizer kaplamalı özel kimyasal ile dezenfekte ediliyor.

TÜM MASRAFLARI SİGORTA KARŞILIYOR

Tatilci odada konakladığı süre boyunca mağdur edilmiyor.

Konaklamada önce rezervasyon süresine bakılıyor. Rezervasyon süresi sona erince kalan günlerin ücreti ise turistin anlaşıp geldiği acenteye bağlı sigortadan tahsil ediliyor.

Bu kapsamda turistin yalnızca tedavi sürecine odaklandığını belirten otelin satış pazarlama direktörü Gürsel Kaya, “Tatilciler tüm güvenlik önlemleri kapsamında keyifli vakit geçirmek için tesisimize geliyor. Ancak yine de test sonuçları pozitif çıkınca karantina odalarına alınıyorlar. Hizmetimiz bu odalarda da eksiksiz sürüyor. 15 gün boyunca burada izole halde tedavi ediliyorlar. Tatil süreleri dolsa da ücret almıyor, sigorta şirketlerinden tahsil ediyoruz" dedi.

















