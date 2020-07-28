Pilot yardımı ile yamaç paraşütü yapan adam, gökyüzünde gitarı ile mini konser verdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde psikolog olan Serkan Çimen, en büyük hobisi olan gitar çalmayı yamaç paraşütü ile birleştirdi.

Alanya L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu’nda görev yapan Psikolog Çimen, eline gitarını alıp paraşütle atladı.

800 METRE YÜKSEKTE MİNİ KONSER

Çimen, pilot eşliğinde denize 800 metre yükseklikteki Yassı Tepe’den yamaç paraşütüyle havalandı. Paraşüt Alanya semalarında süzülürken Çimen, mini bir konser verdi.

Antalya'da paraşütle uçarken gitar çalıp şarkı söyledi VİDEO



KAMERA İLE KAYDEDİLDİ

Dakikalarca gökyüzünde kalan Çimen’in gitar çalıp ‘Aldırma deli gönlüm’ şarkısını söylemesi paraşütteki kameraya anbean yansıdı.

























