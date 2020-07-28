Dolar
6.9515
1.322%
Euro
8.1469
1.0205%
Altın
1952.77
0.5261%
Borsa
1152.7
-3.5938%
G. Altın
436.604
1.7632%
Bitcoin
77384.86
3.629%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Antalya'da paraşütle uçarken gitar çalıp şarkı söyledi

    Pilot yardımı ile yamaç paraşütü yapan adam, gökyüzünde gitarı ile mini konser verdi.
    • İHA
    • 28.07.2020 - 18:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da paraşütle uçarken gitar çalıp şarkı söyledi

    Antalya’nın Alanya ilçesinde psikolog olan Serkan Çimen, en büyük hobisi olan gitar çalmayı yamaç paraşütü ile birleştirdi.

    Alanya L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu’nda görev yapan Psikolog Çimen, eline gitarını alıp paraşütle atladı.

    800 METRE YÜKSEKTE MİNİ KONSER

    Çimen, pilot eşliğinde denize 800 metre yükseklikteki Yassı Tepe’den yamaç paraşütüyle havalandı. Paraşüt Alanya semalarında süzülürken Çimen, mini bir konser verdi.

    Antalya'da paraşütle uçarken gitar çalıp şarkı söyledi VİDEO

    KAMERA İLE KAYDEDİLDİ

    Dakikalarca gökyüzünde kalan Çimen’in gitar çalıp ‘Aldırma deli gönlüm’ şarkısını söylemesi paraşütteki kameraya anbean yansıdı.

    Antalya'da paraşütle uçarken gitar çalıp şarkı söyledi #1

    Antalya'da paraşütle uçarken gitar çalıp şarkı söyledi #2

    Antalya'da paraşütle uçarken gitar çalıp şarkı söyledi #3

    Antalya'da paraşütle uçarken gitar çalıp şarkı söyledi #4

    Antalya'da paraşütle uçarken gitar çalıp şarkı söyledi #5

    Antalya'da paraşütle uçarken gitar çalıp şarkı söyledi #6

    Antalya'da paraşütle uçarken gitar çalıp şarkı söyledi #7

    Görüş Bildir