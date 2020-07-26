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    Antalya'da plajlarda yoğunluk yaşandı

    Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle serinlemek için sahilleri doldurdu.
    • AA
    • 26.07.2020 - 13:55
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 13:55
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    Antalya'da plajlarda yoğunluk yaşandı

    Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar, soluğu sahillerde aldı.

    Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte, hava sıcaklığı 32 dereceye, nem oranı ise yüzde 70'e ulaştı.

    Sıcak hava ve nemden bunalanlar, dünyaca ünlü Konyaaltı ile Lara plajlarına akın etti.

    PLAJLARDA YOĞUNLUK

    Şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildiği plajlardan denize giren yerli ve yabancı turistler, su sporları da yaptı.

    Küçük teknelerle balık tutmaya çalışan vatandaşların, şemsiye yardımıyla güneşten korunmaya çalıştıkları görüldü.

    Antalya'da yüksek nemden bunalanlar plajlarda serinledi ViDEO

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