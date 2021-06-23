Uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından Antalya'ya gelen binlerce Rus turist ile pandemi boyunca boş kalan sahiller eski günlerine döndü.

İki aylık uçuş kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi.

Yeniden Türkiye'ye gelmekten mutlu olduklarını söyleyen yolcular, tedbirler kapsamında yurda alındı.

Alanya ilçesinde güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, soluğu ilçenin dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 24, nem oranının yüzde 63 ölçüldüğü ilçede tatilciler deniz keyfi yaptı.

Antalya plajları normale döndü VİDEO

PLAJLARA AKIN ETTİLER

Bazı turistler kumlarda güneşlenirken, bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya’nın doğal güzelliklerini kuş bakışı seyretme fırsatı buldu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Türkiye’ye çok sık geldiğini söyleyen Regina Zarubina, ”Tekrar burada olmaktan mutluyuz. Türkiye’ ye çok sık geliyoruz. İlk olarak İstanbul’da bir süre kaldıktan sonra başka yerlere de gideceğiz” dedi.

“TÜRK İNSANI ÇOK CANA YAKIN”

Alanya’ya tatile geldiğini söyleyen Jelena Zlojutro, ilçenin çok güzel olduğunu belirtti.

Zlojutro, “Alanya’yı çok beğeniyoruz. Yaklaşık üç ayda bir Alanya’ya tatile geliyoruz. Türk insanı çok cana yakın ve çok misafirperver. Buraya her zaman da gelmeye devam edeceğiz. Herkesin buraya da gelmesini tavsiye ederim” dedi.

5 MİLYON TURİST BEKLENİYOR

Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.

Antalya'ya günde ortalama 15-20 bin yolcuyla sezon sonunda 5 milyon civarı Rus turistin gelmesi bekleniyor.