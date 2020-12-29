Antalya'da plastik toplayarak hazırlandığı KPSS’den 96,5 puan aldı

Çöp konteynerlerinden plastik ve metaller toplayan 32 yaşındaki Hakan Efe, 1.5 aylık bir süreçte zor koşullar altında hazırlandığı KPSS’den 96,5 puan alarak, Türkiye 25’incisi oldu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Hakan Efe’nin azmi, herkese örnek olacak cinsten.

Fen lisesinden mezun olup, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazanan Efe, bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne yatay geçiş yaptı.

Bu süreçte ortaöğretim KPSS sınavlarına da hazırlanan Efe, 98,5 puan alarak Türkiye 13’üncüsü oldu.

Efe, eğitim gördüğü Marmara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nda tahakkuk personeli olarak çalışmaya başladı.

ANNESİNİ DE KAYBETTİ

Amirleriyle yaşadığı sıkıntı yüzünden memuriyetten istifa eden Efe, ilerleyen süreçte maddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Annesinin de kansere yakalanması üzerine Hakan Efe, Antalya’ya dönüş yaptı.

Efe, burada geçici işlerde çalışmaya başladı, geçtiğimiz yıl da annesini kanserden dolayı kaybetti.

Yaklaşık 1.5 yıl boyunca işsiz kalan Efe, son olarak 7 ay önce çöp konteynerlerinden plastik ve metal atıkları toplayarak geçimini sürdürmeye devam etti.

Son olarak ekim ayında KPSS’ye tekrar hazırlanmaya başlayan Efe, zor şartlar altında hem çalıştı hem sınava hazırlandı.

Hakan Efe, son KPSS sınavından 96,5 puan alarak Türkiye 25’incisi oldu.

“MEMURİYETE ATANMAK İSTİYORUM”

Başarı öyküsünü paylaşan Hakan Efe, “2 yıl rektörlüğe bağlı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nda tahakkuk personeliydim. Amirlerimle sorunlar yaşıyordum, bazı haksızlık durumları yaşadım. İstifa edip Antalya’ya döndüm. Burada kısa vadeli işlerde çalıştım. Son 2 yıldır hiç iş bulamadım. Nisan ayından bu yana bu işi yapıyorum. 22 Kasım’da sınav oldu, ben 1 ya da 1.5 ay KPSS’ye hazırlandım. Hayatımda ilk kez bu işi yapıyorum. Başka bir şekilde ekmek paramı kazanma şansım yoktu. Zaten zor kazanıyorduk, bir de pandemi eklenince hiç iş bulamaz olduk. Şu anda KPSS’den 96,5 puan alarak Türkiye 25’incisi oldum. Memuriyete atanmak, maddi açıdan hayatımın daha rahat ve düzenli olmasını istiyorum.” dedi.

Antalya'da plastik toplayarak hazırlandığı KPSS’den 96,5 puan aldı VİDEO

“MECBURDUM”

“Zor olmadı mı?" sorusuna "Mecburdum" cevabını veren Efe, şöyle devam etti:

“Kendilerine güveniyorlarsa, altyapıları sağlamsa, o yolda yürüsünler. Ben fen lisesi mezunuyum, benim altyapım sağlam olduğu için kısa bir çalışmayla yüksek alabildim. Çöp toplama benim başarıma engel olmadı.”