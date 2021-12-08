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    Antalya'da polis, yolda kalan sürücünün aracını itti

    Aracı yolda kalan sürücünün yardımına koşan polis, otomobili iterek trafiğe çıkmasını sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 11:52
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    Antalya'da polis, yolda kalan sürücünün aracını itti

    Türk Polisi, ülkede şehir içi güvenliği sağlamak adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

    Trafik güvenliğini de sağlayan polis ekipleri, vatandaşların her türlü yardımına koşuyor.

    Antalya'da da yolda kalan bir aracın yardımına, trafik polisi yetişti.

    POLİS, SÜRÜCÜNÜN ARACINI İTTİ

    Aracı hareket etmeyen sürücü, polisin aracı itmesiyle aracını çalıştırarak yola devam etti. O anlar kameraya yansıdı.

    Antalya'da polis, yolda kalan sürücünün aracını itti VİDEO

    Antalya da polis, yolda kalan sürücünün aracını itti #1

    Antalya da polis, yolda kalan sürücünün aracını itti #2

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