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- Antalya'da polis, yolda kalan sürücünün aracını itti
Antalya'da polis, yolda kalan sürücünün aracını itti
Aracı yolda kalan sürücünün yardımına koşan polis, otomobili iterek trafiğe çıkmasını sağladı.
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 11:40
- Güncelleme : 08.12.2021 - 11:52
Türk Polisi, ülkede şehir içi güvenliği sağlamak adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Trafik güvenliğini de sağlayan polis ekipleri, vatandaşların her türlü yardımına koşuyor.
Antalya'da da yolda kalan bir aracın yardımına, trafik polisi yetişti.
POLİS, SÜRÜCÜNÜN ARACINI İTTİ
Aracı hareket etmeyen sürücü, polisin aracı itmesiyle aracını çalıştırarak yola devam etti. O anlar kameraya yansıdı.
Antalya'da polis, yolda kalan sürücünün aracını itti VİDEO