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    Antalya'da polisler, kumanyalarını kağıt toplayıcısına verdi

    Sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen trafik polisleri, çöp konteynerinden kağıt toplayan vatandaşa kendi kumanyalarını verdi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • DHA
    • 17.01.2021 - 16:09
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    Antalya'da polisler, kumanyalarını kağıt toplayıcısına verdi

    Antalya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili devriye görevi yapan trafik ekibi, Kepez ilçesi Dokuma Mahallesinde çöp konteynerinde kağıt ve karton arayan vatandaşı görünce yanında durdu.

    Antalya'da polisler, kumanyalarını kağıt toplayıcısına verdi VİDEO

    YEMEKLERİNİ VERDİLER

    Genç adamla kısa süre konuşan polis, kumanyalarını kağıt toplayan gence verip bölgeden ayrıldı.

    Kağıt toplayıcısı, içinde yemek bulunan poşeti, sonra yemek için kağıt topladığı araca astı.

    Antalya da polisler, kumanyalarını kağıt toplayıcısına verdi #1

    VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ

    Bir vatandaşın cep telefonuyla çekip kaydettiği o anlar, sosylal medyada paylaşıldı.

    Antalya da polisler, kumanyalarını kağıt toplayıcısına verdi #2

    Antalya da polisler, kumanyalarını kağıt toplayıcısına verdi #3

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