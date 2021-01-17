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Antalya'da polisler, kumanyalarını kağıt toplayıcısına verdi

Antalya'da polisler, kumanyalarını kağıt toplayıcısına verdi

Sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen trafik polisleri, çöp konteynerinden kağıt toplayan vatandaşa kendi kumanyalarını verdi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.