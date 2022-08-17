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- Antalya'da rehberden etkilenen İngiliz turist Müslüman oldu
Antalya'da rehberden etkilenen İngiliz turist Müslüman oldu
Tatile gelen İngiliz turist Giorgio Minomini, kendisini eşlik eden rehberden etkilenerek Müslüman oldu ve ismini Muhammed olarak değiştirdi.
- 17.08.2022 - 04:13
- Güncelleme : 17.08.2022 - 04:29
Giorgio Minomini, İngiltere'den yola çıktı ve Anlatya'ya tatil yapmak için geldi.
Minomini, Kaş ilçesinde rehber eşliğinde gezintiye çıktı.
İlçenin tarihi ve kültürel değerlerini inceleyen İngiliz turist, rehberin namaz kıldığını gördü.
Müslüman olamaya karar verdi
Rehberden namaz hakkında bilgi alan Minomini, Müslümanlığı araştırmaya başladı.
Daha sonra Müslüman olmaya karar veren Minomini, İlçe Müftülüğü'ne başvurdu.
İsmini Muhammed olarak değiştirdi
Minomini için Kalkan Mustafa Özgen Camisi'nde ihtida töreni düzenlendi. Din görevlileri Yalçın Oran ve Özcan Doğan'ın eşliğinde kelimeişehadet getiren Minomini, Müslüman olarak "Muhammed" ismini aldı.
AA'nın haberine göre; Minomini'ye İslam'ın şartları anlatıldı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.