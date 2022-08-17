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Antalya'da rehberden etkilenen İngiliz turist Müslüman oldu

Antalya'da rehberden etkilenen İngiliz turist Müslüman oldu

Tatile gelen İngiliz turist Giorgio Minomini, kendisini eşlik eden rehberden etkilenerek Müslüman oldu ve ismini Muhammed olarak değiştirdi.