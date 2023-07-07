Antalya'da Rus kadın Müslüman oldu
AA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan uyruklu Daria Dzahafarova oldu…

Dzahafarova için ihtida töreni yapıldı.

İhtida belgesi verildi

İlçe Müftü Vekili Ayhan Akar'ın katıldığı Müftülük'te gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra 22 yaşındaki Dzahafarova'ya İslam diniyle ilgili bilgi verildi.

Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Dzahafarova'ya "ihtida belgesi" verildi, Rusça mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

"Derya" oldu

Rus Dzahafarova, “Derya” ismini aldı.

Müslümanlığı seçen Rus Derya için Müftü Vekili Akar da, dualar okudu.