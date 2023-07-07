Antalya'da Rus kadın Müslüman oldu

AA
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Rusya uyruklu Daria Dzahafarova Müslüman oldu…
Dzahafarova için ihtida töreni yapıldı.
İhtida belgesi verildi
İlçe Müftü Vekili Ayhan Akar'ın katıldığı Müftülük'te gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra 22 yaşındaki Dzahafarova'ya İslam diniyle ilgili bilgi verildi.
Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Dzahafarova'ya "ihtida belgesi" verildi, Rusça mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
"Derya" oldu
Rus Dzahafarova, “Derya” ismini aldı.
Müslümanlığı seçen Rus Derya için Müftü Vekili Akar da, dualar okudu.