Antalya'da Rus kadın Müslüman oldu 22 yaşındaki Rusya uyruklu genç kadın, Müslüman oldu, “Derya” ismini aldı. Rus kadın için ihtida töreni yapıldı.

AA Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Rusya uyruklu Daria Dzahafarova Müslüman oldu… Dzahafarova için ihtida töreni yapıldı. İhtida belgesi verildi İlçe Müftü Vekili Ayhan Akar'ın katıldığı Müftülük'te gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra 22 yaşındaki Dzahafarova'ya İslam diniyle ilgili bilgi verildi. Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Dzahafarova'ya "ihtida belgesi" verildi, Rusça mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi. "Derya" oldu Rus Dzahafarova, “Derya” ismini aldı. Müslümanlığı seçen Rus Derya için Müftü Vekili Akar da, dualar okudu.