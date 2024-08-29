Antalya'da Rus turistler plajları temizledi Çıralı Sahili'nde yerlere atılan izmarit ve çöplerden rahatsız olan 3 Rus turist, saatlerce sahildeki çöpleri temizledi. O anlar çevredeki esnaf tarafından kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Türkiye'nin en çok turist ağırlayan şehirlerinden Antalya'da, çevre kirliliği yüksek seviyelere ulaştı.

Yerli ve yabancı milyonlarca turistin akın ettiği sahil kıyıları, izmarit ve çeşitli atıklar ile doldu taştı.

HER GÜN TONLARCA ÇÖP BIRAKILIYOR

Bazı kişiler, hem içtiği sigaraların izmaritlerini hem de yediği ve içtiği ürünlerin atıklarını sahillerde bırakıp, gidiyor.

Antalya'nın Alanya'dan başlayıp Side, Denizkent, Boğazkent, Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Çatlıcak, Topçam, Çıralı, Adrasan, Olimpos, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'a kadar onlarca plaja, her gün tonlarca çöp bırakılıyor.

3 RUS SAHİLDEKİ ÇÖPLERİ TEMİZLEDİ

Çıralı Sahili'nde biri çocuk, 3 Rus turist, atılan çöpleri topladı.

Çıralı'da işletmecilik yapan Mehmet Başar tarafından sabahın erken saatlerinde cep telefonu ile görüntülenen Rus turistler, izmarit ve çöplerin atılmasına yönelik rahatsızlıklarını dile getirip, bu plajın kirletilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

O ANLARI KAYDA ALDI

Doğanın herkese ait olduğunu belirten Mehmet Başar da sahili kullanan insanların çöplerini arkalarında bırakmamaları, çevreyi kirletmemeleri gerektiğini söyledi.

Diğer yandan Kemer Belediyesi'ne ait temizlik ekipleri, Çıralı Plajı'nda günlük 3,2 kilometrelik sahili sürekli temizlemeye çalışıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)