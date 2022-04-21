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    Antalya’da Rus ve Ukraynalılar birlikte çöp topladı

    Antalya’da yaşayan Rus ve Ukraynalı vatandaşlar savaşa rağmen bir araya gelip beraber çöp toplayarak birlik mesajı verdiler.
    • 21.04.2022 - 11:43
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    Antalya’da Rus ve Ukraynalılar birlikte çöp topladı

    Rusya ile Ukrayna arasında 57 gün önce başlayan savaş devam ediyor.

    Antalya’da yaşayan Rus ve Ukraynalı vatandaşlar, ülkelerinde devam eden savaşa rağmen düzenli olarak bir araya gelerek ormanlık alanda torba torba çöp topluyor.

    İki ülke arasında gerginliğin devam ettiği günlerde Antalya’da 14 yıldır yerleşik olarak yaşayan Ukraynalı Viktoria Babicheva, yaptığı ‘’ temizlik’’ çağrısıyla Antalya’nın ünlü falezlerinde Rus ve Ukraynalı vatandaşların katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi.

    Ukraynalı genç kadın, yapılan çalışmayı sosyal medyada paylaşarak kısa sürede çok sayıda destekçiye ulaştı.

    Antalya’da Rus ve Ukraynalılar birlikte çöp topladı #1

    Konyaaltı’nda onlarca torba çöp topladılar

    İki ülkenin kadınları dün yine bir araya gelerek Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ormanlık alanda bir kez daha temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada onlarca torba çöp toplandı.

    Antalya’da Rus ve Ukraynalılar birlikte çöp topladı #2

    ‘’Antalya benim için dünyanın en güzel şehri’’

    Antalya’da yaşayan ve çevre duyarlığı ile her kesimin desteğini kazanan Ukraynalı Viktoria Babicheva İHA'ya konuştu.

    Babicheva, “Antalya benim için dünyanın en güzel şehri. Bu güzelliği koruyarak gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmamız gerekiyor. İlk çalışmamızdan bugüne birden çok yerde çöp topladık. Bu işten mutluluk duyuyoruz. Çevrenin temiz olmasına önem veriyoruz. Grubumuz Türkiye’nin 8 şehrinde faaliyet göstermektedir. Bize daha çok vatandaşın destek vermesini istiyoruz” dedi.

    Antalya’da Rus ve Ukraynalılar birlikte çöp topladı #3


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