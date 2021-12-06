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- Antalya'da sağanak beklenirken güneş açınca sahiller doldu
Antalya'da sağanak beklenirken güneş açınca sahiller doldu
- İHA
- 06.12.2021 - 15:36
- Güncelleme : 06.12.2021 - 18:58
Meteoroloji, Antalya için gün boyu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, öğlen saatlerine doğru yerini güneşli havaya bıraktı.
Hava sıcaklığı 20 derece, nem oranıysa yüzde 71’i bulurken, güneşli havayı görüp şaşkınlık yaşayan vatandaşlar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.
BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER
Yılın son ayında güneşin tadını çıkaran Antalyalılar, bol bol güneşlendi, bazı turistler de denize girmenin tadını çıkardı. Varyantlardaki seyir terasından manzarayı seyreden vatandaşlarsa bol bol fotoğraf çekildi.
Antalya'da sağanak beklenirken güneş açınca sahiller doldu VİDEO
"KIŞ BOYUNCA ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR"
Sahilde balık tutan vatandaşlardan Hüseyin Arslan, "Hava beklediğimden güzel. Yağmur bekliyordum. Sabah güzel yağdı. Bu sene çok farklı gidiyor. Denizi görüp balık avlarım diye geldim, sanki mayıs ayında geldim. Gerçekten çok şaşırdım. Antalya kış boyunca şaşırtmaya devam ediyor. Herhalde yılbaşını denizde kutlayacağız." dedi.