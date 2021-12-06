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Antalya'da sağanak beklenirken güneş açınca sahiller doldu

Antalya'da sağanak beklenirken güneş açınca sahiller doldu

Yapılan uyarının ardından sağanak yağış beklenen Antalya'da, öğleden sonra güneş açınca vatandaşlar havanın keyfini çıkarmak için sahile akın etti.