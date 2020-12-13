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Sağanak yağış 14 C

    Antalya'da sağanak yağış, su baskınına neden oldu

    Serik ilçesinde kuvvetli yağışla birlikte bazı bölgeler su altında kaldı.
    • DHA
    • 13.12.2020 - 13:31
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 13:34
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    Antalya'da sağanak yağış, su baskınına neden oldu

    Antalya'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış sonrası tarım alanları ve caddelerde su baskınları yaşandı.

    Serik'te dün gece şiddetli yağan ve bu sabahtan itibaren yer yer etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

    SERİK'TE SU BASKINI

    Kökez Mahallesi Gazeliçi mevkiinde ve Burmahancı Mahallesi'nin bazı bölümlerinde tarım alanları ve meyve bahçeleri su altında kaldı. Yolda biriken su, bazı mahallelere ulaşımı engelledi.

    Antalya'da sağanak yağış, su baskınına neden oldu ViDEO

    Antalya da sağanak yağış, su baskınına neden oldu #1

    YOLLARDA SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU

    Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ayrıca Belek Mahallesi Kelebek Caddesi'nde de su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle ıslanan sokak hayvanları ise sığınacak yer aradı.

    İtfaiye ekipleri olumsuz şartlara karşı hazır beklerken, vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirildiği bildirildi.

    Antalya da sağanak yağış, su baskınına neden oldu #2

    Antalya da sağanak yağış, su baskınına neden oldu #3

    Antalya da sağanak yağış, su baskınına neden oldu #4

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