Antalya'da sağanak yağış, su baskınına neden oldu

Antalya'da sağanak yağış, su baskınına neden oldu

Serik ilçesinde kuvvetli yağışla birlikte bazı bölgeler su altında kaldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış sonrası tarım alanları ve caddelerde su baskınları yaşandı.

Serik'te dün gece şiddetli yağan ve bu sabahtan itibaren yer yer etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

SERİK'TE SU BASKINI

Kökez Mahallesi Gazeliçi mevkiinde ve Burmahancı Mahallesi'nin bazı bölümlerinde tarım alanları ve meyve bahçeleri su altında kaldı. Yolda biriken su, bazı mahallelere ulaşımı engelledi.

Antalya'da sağanak yağış, su baskınına neden oldu ViDEO

YOLLARDA SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ayrıca Belek Mahallesi Kelebek Caddesi'nde de su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle ıslanan sokak hayvanları ise sığınacak yer aradı.

İtfaiye ekipleri olumsuz şartlara karşı hazır beklerken, vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirildiği bildirildi.





