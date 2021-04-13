İlk sahuru ailelerinden uzakta yapan sağlık çalışanları, "Bizler 7 gün 24 saat görevimizin başındayız" mesajı verdi.

Ramazan ayının ilk sahuru geçtiğimiz gece yapıldı.

Bir yılı aşkın zamandır koronavirüsle mücadele eden 112 Acil Servis çalışanları, ilk sahur heyecanını ailelerinden uzak, görevlerinin başında yaşadı.

İLK SAHUR GÖREV BAŞINDA

Antalya'daki Muratpaşa 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli sağlık çalışanları, ilk sahurlarını ekipteki çalışma arkadaşlarıyla birlikte yaptı.

İstasyonda yiyeceklerini el birliğiyle hazırlayan çalışanlar, sahurun ardından çıkan görev için istasyondan ayrıldı.

Antalya'da sağlık çalışanları, ilk sahuru görev başında yaptı ViDEO

"7 GÜN 24 SAAT GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Paramedik Ferhat Gül, her zaman görevlerinin başında olduklarını belirterek, "Ramazan ayının ilk sahurunu gerçekleştirdik. Bizler 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Görevimizi yaparken, bizim için zaman kavramı yok.

Sadece aldığımız çağrıyla bir hayatın kurtarılması en önemli unsurdur. Bazen yemek fırsatı bulamadığımız, vaktinde yiyemediğimiz zamanlar dahi oluyor. Önceliğimiz hastanın hastaneye yetiştirilmesidir." dedi.