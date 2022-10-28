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    Antalya'da sahibiyle birlikte denize giren eşek boğuldu

    Antalya Alanya'da bulunan Kleopatra Plajı'nda sahibiyle birlikte denize giren eşek, boğuldu. Suni teneffüs yaptığı eşeğini kurtaramayan vatandaş, gözyaşlarını tutamadı.
    • 28.10.2022 - 19:27
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    Antalya'da sahibiyle birlikte denize giren eşek boğuldu

    Anltaya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Mehmet D. adlı vatandaş, Kleopatra Plajı'na birlikte geldiği eşeğiyle serinlemek için denize girdi.

    Eşek boğularak can verdi

    Bir süre sonra suda çırpınan eşeği Mehmet D. çevredekilerin yardımıyla denizden çıkardı. Hayvana suni teneffüs yapan Mehmet D'nin bütün çabalarına karşın, eşeği kurtarılamadı.

    Gözyaşlarına boğuldu

    Gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet D'yi turistler sakinleştirmeye çalıştı. Alanya Belediyesi ekipleri, hayvanı gömmek üzere plajdan aldı.

    Antalya da sahibiyle birlikte denize giren eşek boğuldu #1

    Antalya da sahibiyle birlikte denize giren eşek boğuldu #2

    Antalya da sahibiyle birlikte denize giren eşek boğuldu #3


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