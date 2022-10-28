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- Antalya'da sahibiyle birlikte denize giren eşek boğuldu
Antalya'da sahibiyle birlikte denize giren eşek boğuldu
Antalya Alanya'da bulunan Kleopatra Plajı'nda sahibiyle birlikte denize giren eşek, boğuldu. Suni teneffüs yaptığı eşeğini kurtaramayan vatandaş, gözyaşlarını tutamadı.
- 28.10.2022 - 19:27
Anltaya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Mehmet D. adlı vatandaş, Kleopatra Plajı'na birlikte geldiği eşeğiyle serinlemek için denize girdi.
Eşek boğularak can verdi
Bir süre sonra suda çırpınan eşeği Mehmet D. çevredekilerin yardımıyla denizden çıkardı. Hayvana suni teneffüs yapan Mehmet D'nin bütün çabalarına karşın, eşeği kurtarılamadı.
Gözyaşlarına boğuldu
Gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet D'yi turistler sakinleştirmeye çalıştı. Alanya Belediyesi ekipleri, hayvanı gömmek üzere plajdan aldı.