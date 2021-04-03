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    Antalya’da sahiller kısıtlamadan muaf turistlere kaldı

    Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, sıcak havayı fırsat bilerek dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
    • DHA
    • 03.04.2021 - 13:37
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    Antalya’da sahiller kısıtlamadan muaf turistlere kaldı

    Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından Türkiye haritası kırmızıya dönünce cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı yeniden başladı.

    Cuma günü saat 21.00'den itibaren uygulanan 56 saatlik kısıtlama kapsamında turizm kenti Antalya'da vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

    Hava ve deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

    TURİSTLERİN KEYFİ YERİNDE

    Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler ise kendilerine kalan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gitti.

    Sahilde fiziki mesafeye uygun güneşlenen ve denize giren turistler, güneşin ve sıcak havanın keyfini sürdü.

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    DENİZE GİRMEYEN SPOR YAPTI

    Rusya'dan tatil için Antalya'ya gelen Elena Mirmova (32), çok kez Türkiye'ye geldiğini ve Antalya'yı çok sevdiğini söyledi.

    Denize girmeyen bazı tatilciler ise sahil bandında spor yaparak vakit geçirdi.

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