Antalya'da sahiller yaz ile kışı bir arada yaşıyor Antalya'da hava sıcaklığı aniden yükselerek 6 derece arttı ve termometreler 32 dereceyi gösterdi. Sahildeki manzara ise adeta yazla kışı aynı anda yaşatırcasına etkileyiciydi.

İHA

Turizmin başkenti Antalya, yaz aylarını aratmayan bir manzaraya büründü. Dünkü sıcaklıkla kıyaslandığında 6 derece daha yüksek olan termometreler 32 dereceyi gösterdi.

Nem oranının %67 olduğu şehirde, sıcaktan bunalan yerliler ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Kar manzarası eşliğinde güneşin tadını çıkardılar

Yaz mevsimini aratmayan kalabalık sahil, Beydağları'nda kar manzarası eşliğinde güneşin tadını çıkararak denize girdi.

Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde serinledi, yakıcı sıcaktan korundu.

Turistler ise seyir terasına gelerek, bir yandan deniz keyfi yaparken bir yandan da kar manzarasının tadını çıkardılar ve bu eşsiz anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdiler.

"Böyle bir havayı beklemiyorduk"

O anları yaşayanlardan Serkan Alptekin, “Hava çok sıcak, terledik. Kar manzarasıyla denize giriyor insanlar. Böyle bir havayı beklemiyorduk, şaşırdık. Yukarıda kar, aşağıda deniz keyfi” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)