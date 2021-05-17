Antalya'da sahur vakti saldırıya uğrayan Elif: Ceza alsın istiyorum

Antalya'da sahur sonrası şortla çöp dökmeye giden Elif Ülkü Eroğlu'na hakaret edip, saçından sürükleyerek döven M.T., adli kontrolle serbest kaldı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde 11 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, 4 katlı bir apartmanın giriş katında ailesiyle oturan üniversite 1’inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Elif Ülkü Eroğlu, sahurdan sonra şortla çöp atmaya çıktığı sırada komşusu M.T. ile karşılaştı.

M.T., genç kadına "O.. musun, niye böyle giyiniyorsun?" diyerek sözlü saldırıda bulundu. Eroğlu ise M.T.'ye "Sana mı soracağım." diyerek tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., Eroğlu'na saldırdı. M.T.’nin saçından tutup yerde sürükleyerek darbettiği Eroğlu, çığlıklarını duyan yakınları tarafından kurtarıldı.

"OTOMOBİLİME TEKME ATTI"

Eroğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alınan M.T., ifadesinde Elif Ülkü Eroğlu'na saldırmadığını öne sürdü. M.T., "Otomobilime tekme atarak zarar verdi. Ben de bu yüzden saçını tuttum." dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., uzaklaştırma kararı verilerek, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Şu an bir arkadaşının evinde kaldığını söyleyen Elif Ülkü Eroğlu, hala olayın şokunu atlatamadığını ve evine gidemediğini aktardı.

"BİZİM MAHALLEDE BÖYLE ŞEYLER OLMAZ"

Olay anını anlatan Eroğlu, "Ailemle birlikte sahur yaptık. Sabaha karşı 04.00 sıralarıydı. Sahur sonrası üzerimde şortumla çöp dökmeye çıktım. Evimin 30-40 metre ötesinde konteynere gittim. Dönüşte, aynı binada oturduğum M.T. önce dik dik baktı. 'Neden bakıyorsun?' deyince 'O.. musun, niye böyle giyiniyorsun? Bizim mahallede böyle şeyler olmaz' dedi. 'Sana mı soracağım, istediğimi giyerim' deyince de üzerime saldırdı. Saçımdan tuttu, dirseğiyle sırtıma ve boynuma vurmaya başladı. Saçımdan sürükledi. Ben de canım yandığı için ayağımda bulunan terlikle arabasına tekme attım. Daha sonra ailem gelince, kavga son buldu. Polis merkezine gidip, şikayetçi olduk. 'Darp' ve 'hakaret' suçundan ifadesi alındı. Daha sonra duyduğum kadarıyla adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış." diye konuştu.

"CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Olayın peşini bırakmayacağını ifade eden Elif Ülkü Eroğlu, "Ceza almasını istiyorum. Bu böyle bitmeyecek." dedi.









